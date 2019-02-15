Голкипер «Баварии» Нойер готов сыграть с «Ливерпулем»
Капитан "Баварии" Мануэль Нойер выразил готовность выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Из-за повреждения большого пальца руки голкипер не смог принять участие в последних трех играх мюнхенской команды.
"Вчерашняя тренировка прошла хорошо, сегодняшняя тоже. Я принимал участие во всех упражнениях и готов играть.
Даже когда я не играл, я делал все за исключением специфических упражнений для вратарей. Теперь же я провел две полноценные тренировки, выполнил все упражнения, все удалось.
Конечно, стартовый состав будет выбирать тренер. Но медицинский штаб разрешил мне играть", - приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии".
Встреча "Ливерпуля" и "Баварии" состоится 19 февраля в Англии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14 Фев. 13:00 11 559
-
14 Фев. 09:43 11 305
-
14 Фев. 10:42 7 231
-
14 Фев. 14:38 5 787
-
14 Фев. 23:08 5 612