Голкипер «Баварии» Нойер готов сыграть с «Ливерпулем»

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер выразил готовность выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за повреждения большого пальца руки голкипер не смог принять участие в последних трех играх мюнхенской команды.

"Вчерашняя тренировка прошла хорошо, сегодняшняя тоже. Я принимал участие во всех упражнениях и готов играть.

Даже когда я не играл, я делал все за исключением специфических упражнений для вратарей. Теперь же я провел две полноценные тренировки, выполнил все упражнения, все удалось.

Конечно, стартовый состав будет выбирать тренер. Но медицинский штаб разрешил мне играть", - приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии".

Встреча "Ливерпуля" и "Баварии" состоится 19 февраля в Англии.