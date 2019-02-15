В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что конфликт начался в ресторане "Неолит", куда ворвалась группа мужчин. Они заставили всех посетителей выйти на улицу, где и разгорелся конфликт со стрельбой.

По словам очевидцев происшествия в конфликте участвовали от 70 до 100 человек. В результате инцидента пострадали порядка десяти человек, все они доставлены в больницу.

Как рассказали сотрудники ресторана, у злоумышленников была цель напасть на владельца ресторана Яшара Алиева. В этот вечер в заведении планировалось крупное мероприятие.

По данным МВД, в результате конфликта задержали десять человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

