Новый автомат Калашникова имеет регулируемый по длине приклад

Новый автомат Калашникова 200-й серии с планкой Пикатинни имеет регулируемый по длине приклад и не зависит от антропологических данных солдата, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автомат Калашникова 200-й серии будет впервые представлен за рубежом на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 17-21 февраля.

"Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе ограниченной видимости.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления, дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Уже сейчас мы ожидаем большой интерес к этим автоматам", - сказал Кладов.

Планка Пикатинни - система рельсового крепления, используемая на разных видах стрелкового оружия для унификации креплений прицелов и других вспомогательных принадлежностей.

