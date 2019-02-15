Чили ввело миллионные штрафы за препятствие в доступе на пляжи

Чили ввело миллионные штрафы в отношении тех граждан и компаний, которые будут препятствовать туристам и местным жителям в доступе на пляжи, данный законопроект вступил в силу 14 февраля, сообщило министерство национального достояния, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наконец есть закон! Кто блокирует доступ на пляж, столкнется с миллионными штрафами", - сообщает ведомство.

Речь идет о штрафах от 490 тысяч песо до 4,9 миллионов песо (или 737 до 7370 долларов).

Министерство поясняет, что на протяжении длительного времени получало жалобы от местных жителей на владельцев частных домов и отелей, которые не разрешали проходить на пляжи у моря, озер и рек, ссылаясь на то, что это частная собственность.

"В Чили нет частных пляжей", - заявил министр национального достояния Фелипе Уорд, добавив, что штраф почти в 5 миллионов песо может удвоиться, если нарушение будет совершено повторно.

Граждане могут сообщать о несоблюдении своих прав в доступе на пляжи в региональные органы министерства и через сайт.

