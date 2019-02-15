Уильям Барр вступил в должность генпрокурора США

15 февраля 2019 07:44

Уильям Барр вступил в должность генерального прокурора - руководителя министерства США, сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-служба Белого дома распространила фотографию с закрытой церемонии принесения присяги. Барра привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс в присутствии президента Дональда Трампа.

Ранее сенат утвердил Барра 52 голосами против 36.

Ранее он заявлял, что считает одним из своих приоритетов на этом посту защиту выборов в США.

Барр уже работал генпрокурором в бытность президентом Джорджа Буша-старшего.
Трамп уволил в ноябре 2018 года генпрокурора Джеффа Сешнса, его обязанности исполнял Мэтью Уитакер.
 

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