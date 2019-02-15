Сотни человек заболели лихорадкой денге в Перу

Более 840 случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрированы в Перу в январе 2019 года, два случая закончились смертью. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По данным министерства здравоохранения Перу, только в январе 2019 года в стране зарегистрировано 848 случаев заболеваний лихорадки денге, из которых 2 закончились летальным исходом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также в последнее время страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у туристов из РФ. В 2017 году были зарегистрированы 196 случаев завоза лихорадки денге, в 2018 - 259 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.