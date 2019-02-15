Массовые протесты на Гаити, есть жертвы
Не менее семи человек стали жертвами массовых протестов, охвативших карибское государство Гаити. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг колумбийский портал Vanguardia.
Протесты идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Также в столкновении полиции и манифестантов был ранен журналист.
Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.
Между тем, стало известно, что волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в одном из местных отелей. Как сообщает агентство Notimex, толпа протестующих просто перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.
Госдепартамент США ранее рекомендовал гражданам страны не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений, также была объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала.
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