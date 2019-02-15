В Турции столкнулись сразу 13 автомобилей - ВИДЕО

15 февраля 2019 09:35

В Турции в городе Гереде столкнулись сразу 13 автомобилей. В результате пострадали четыре человека. Об этом пишут местные СМИ.

Пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на дороге D-750. Дорога заблокирована, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Водителя грузовика зажало в транспортном средстве. Спасатели долгое время не могли его вытащить, мужчину согревали при помощи мешков с горячей водой. Из ловушки его вызволили спустя три часа. Все это время по телефону его поддерживала жена.

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В Турции столкнулись сразу 13 автомобилей

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