Нападение с примением кислоты в Париже, есть раненый

15 февраля 2019 12:05

Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро.

Как передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает France Info.

По информации издания, инцидент произошел около 8 утра на 1-й линии столичного метрополитена. Нападавший скрылся с места происшествия.

Отмечается, что жизнь пострадавшего находятся под угрозой.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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