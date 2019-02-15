Нападение с примением кислоты в Париже, есть раненый
15 февраля 2019 12:05 190
Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро.
Как передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает France Info.
По информации издания, инцидент произошел около 8 утра на 1-й линии столичного метрополитена. Нападавший скрылся с места происшествия.
Отмечается, что жизнь пострадавшего находятся под угрозой.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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