Российский канал отстранил Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?»

Российский Первый канал и производители программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" приняли решение об отстранении на неопределенный срок главреда передачи Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", - говорится в заявлении пресс-службы Первого канала.

В пресс-службе отметили, что "на Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?"".

"Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, гендиректор телекомпании "Красный квадрат" Илья Кривицкий сообщил, что результаты игры "Кто хочет стать миллионером", ответы для которой, как утверждал Бер, якобы пытался купить Друзь, будут аннулированы.

"Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет", - заявил он.

Генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почетный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" и соавтор передачи Наталья Стеценко сообщила, что "ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу".

"Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном. Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но, поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок", - пояснила она.

Она добавила, что в это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием Друзя, "но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января".

Бер назвал решение Первого канала справедливым, подчеркнув, что продолжает настаивать на своей правоте.

"Я мог бы возмущаться тем, что меня отстранили, но, с точки зрения внутренней организации программы, это - верная логика", - сказал он "Интерфаксу".

"Действительно виноват перед коллегами, поскольку сделал их заложниками данной ситуации", - добавил он.

На вопрос, настаивает ли он на своей версии конфликта и считает ли он ее единственно верной, Бер сказал: "У меня не версия, у меня - правда".

Во вторник Бер написал в Живом журнале о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его в качестве игрока "Что? Где? Когда?".

Позднее в СМИ появилась позиция Друзя по данной ситуации. Он подтвердил подлинность телефонного разговора с редактором, однако заявил, что все было с точностью до наоборот. По его словам, именно Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, а Друзь решил ему подыграть и проверить, насколько тот может далеко зайти.