Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку - ВИДЕО

15 февраля 2019 12:38

На дорожках Великой Китайской стены из-за снегопада образовался опасный слой льда, который затрудняет посещение достопримечательности. Об этом сообщает Metro.

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов. На видео одна из посетительниц скользит вниз по каменистому склону и сталкивается со своей подругой, которая уже сидит на обледеневшей брусчатке. На следующих кадрах видно, как несколько туристов держатся за поручни, чтобы подняться на достопримечательность. Однако некоторые все же падают на колени и пытаются заползти наверх на четвереньках, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку

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