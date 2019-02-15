Рабочий чудом не пострадал, оказавшись под падающим в реку автокраном - ВИДЕО

15 февраля 2019 14:40

Камера наружного наблюдения запечатлела момент неудачной транспортировки пластикового судна в портовом городе Хуалянь, Тайвань, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Из-за сильных порывов ветра автокран накренился под весом груза и опрокинулся в водоём. Работник дока, оказавшийся под опрокидывающимся транспортным средством, успел прыгнуть в реку. Водитель покинул кабину грузовика, после чего многотонная машина погрузилась в воду.

По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

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Рабочий чудом не пострадал, оказавшись под падающим в реку автокраном

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