Рабочий чудом не пострадал, оказавшись под падающим в реку автокраном - ВИДЕО
15 февраля 2019 14:40 285
Камера наружного наблюдения запечатлела момент неудачной транспортировки пластикового судна в портовом городе Хуалянь, Тайвань, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Из-за сильных порывов ветра автокран накренился под весом груза и опрокинулся в водоём. Работник дока, оказавшийся под опрокидывающимся транспортным средством, успел прыгнуть в реку. Водитель покинул кабину грузовика, после чего многотонная машина погрузилась в воду.
По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
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