В ЕС обсудят поправки к Газовой директиве

Совет представителей стран Евросоюза при ЕС рассмотрит в пятницу днём поправки к Газовой директиве ЕС, рассказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом, передает Day.Az.

"Дискуссия будет сегодня днём", - ответил он на вопрос о рассмотрении поправок.

Речь идёт об обсуждении документа на Coreper I. Этот орган, как сообщается на сайте Совета ЕС, состоит из заместителей постоянных представителей стран ЕС при союзе. Среди его тем - вопросы энергетики.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву Евросоюза, распространив с их помощью ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в Евросоюз из третьих стран. Процесс согласования этого законопроекта идет нескольким более года и, согласно сообщениям структур ЕС, выходит на финальную стадию.

Представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии несколько дней назад согласовали компромиссный вариант поправок к директиве, частично изменив изначальные предложения Еврокомиссии. Теперь этот текст должен быть окончательно одобрен отдельно Европейским парламентом и Советом стран ЕС.

Одобрение в Совете происходит в два этапа - на уровне Coreper и затем на уровне министров стран ЕС. Аналогично в Европарламенте - на соответствующем комитете и на пленарной сессии.

После принятия обоими законодателями в ближайшие месяцы новый закон будет опубликован в официальном журнале Союза, сообщала ранее ЕК.

Директива вступит в силу через 20 дней после такой публикации и должна быть внедрена в национальное законодательство стран Евросоюза в течение девяти месяцев.

