В Москве эвакуировали тысячи человек

Свыше 5 тысяч человек эвакуировали в Москве из семи бизнес-центров, ТЦ и офисных зданий после поступивших сообщений с угрозами "минирования", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В частности, правоохранители приступили к проверке бизнес-центров "Фабрика Станиславского", "Интерьер", "Гамма", офисного здания по адресу 3-я Хорошевская улица, 12, а также телеканала "Звезда" на проспекте Мира, 126. Из БЦ "Гамма" были выведены 900 человек, еще свыше 1,4 тысячи человек - из бизнес-центра "Интерьер".

В экстренных службах российской столицы отметили, что сообщения с угрозами "минирования" получили еще два торговых центра - в Зеленограде на улице Гоголя и "Плаза" на Павелецкой площади. Общее число эвакуированных в Москве по состоянию на 11.20 по Москве превысило 5 тысяч человек.

Отметим, что в январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.