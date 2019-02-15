В Киеве загорелось здание университета со студентами внутри - ВИДЕО

Пожар произошел в Национальном авиационном университете (НАУ) в Киеве. Студенты не могли выйти из здания из-за закрытых аварийных выходов, сообщает "Бизнес.Медиа" со ссылкой на столичное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание площадью 30 кв. метров произошло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса университета. Там загорелось помещение с оргтехникой.

К настоящему моменту пожар полностью потушен. Огонь повредил мебель, технику, а также стены и потолок подсобки. Среди пяти эвакуированных с цокольного этажа людей пострадавших нет.

По словам студентов, в момент ЧП аварийные выходы из здания оказались закрыты, и им пришлось ждать, "пока принесут ключи". Также отмечается, что сигнала пожарной тревоги не было, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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