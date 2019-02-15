В Москве нашли труп азербайджанца
15 февраля 2019 16:44 382
Напротив продовольственного магазина в районе Выхино Москвы обнаружено тело гражданина Азербайджана Гариба Оруджева 1966 г.р.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, отмечается о связи данного факта смерти с произошедшим вчера ночью инцидентом между азербайджанцами и чеченцами.
Напомним, что 14 февраля в 23:00 в принадлежащем азербайджанцам кафе "Neolit" в доме 28 по улице Курьянова московского района Печатники произошла перестрелка.
По словам очевидцев, группа чеченцев в составе 40-50 вооруженных лиц напала на кафе "Neolit".
Отметим, что причиной инцидента стало оскорбление чеченцем по имени Алихан азербайджанской нации. Разыскавшие его азербайджанцы заставили мужчину попросить прощения у азербайджанского народа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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