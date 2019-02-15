В Москве нашли труп азербайджанца

15 февраля 2019 16:44

Напротив продовольственного магазина в районе Выхино Москвы обнаружено тело гражданина Азербайджана Гариба Оруджева 1966 г.р.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, отмечается о связи данного факта смерти с произошедшим вчера ночью инцидентом между азербайджанцами и чеченцами. 

Напомним, что 14 февраля в 23:00 в принадлежащем азербайджанцам кафе "Neolit" в доме 28 по улице Курьянова московского района Печатники произошла перестрелка.    

По словам очевидцев, группа чеченцев в составе 40-50 вооруженных лиц напала на кафе "Neolit". 

Отметим, что причиной инцидента стало оскорбление чеченцем по имени Алихан азербайджанской нации. Разыскавшие его азербайджанцы заставили мужчину попросить прощения у азербайджанского народа. 

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