В Иране разбился самолет, есть погибшие

Недалеко от иранского города Кашмар в провинции Хорасан Разави потерпел крушение сверхлегкий учебный самолет. Как сообщает Report cо ссылкой на IRNA, об этом сообщил представитель скорой медицинской помощи провинции Мохаммад Алишахи, передает Day.Az.

Находившиеся на его борту двое человек погибли.

По предварительной версии, техническая неисправность могла стать причиной крушения учебного самолета.