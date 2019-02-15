В Москве построят стеклянный дом
15 февраля 2019 19:47 170
На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе Москвы построят дом, фасад которого на 80% будет стеклянным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дом появится в рамках второй очереди проекта бизнес-класса "ЗИЛАРТ". Проект разработан голландским бюро, архитекторы вдохновлялись эстетикой голландской школы - в результате дом получил название "Амстердам".
Дом номер 17 станет вертикальной доминантой на пересечении двух улиц. Здание состоит из четырех корпусов - их разрабатывали разные бюро, и эти корпуса, по мысли застройщика, будут интересно дополнять друг друга.
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