В Москве построят стеклянный дом

На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе Москвы построят дом, фасад которого на 80% будет стеклянным, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

Дом появится в рамках второй очереди проекта бизнес-класса "ЗИЛАРТ". Проект разработан голландским бюро, архитекторы вдохновлялись эстетикой голландской школы - в результате дом получил название "Амстердам".

Дом номер 17 станет вертикальной доминантой на пересечении двух улиц. Здание состоит из четырех корпусов - их разрабатывали разные бюро, и эти корпуса, по мысли застройщика, будут интересно дополнять друг друга.