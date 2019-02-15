Индия возобновила авиасообщение с Ираком после почти 30-летнего перерыва

Индийская национальная авиакомпания Air India возобновила полеты в Ирак после 29-летнего перерыва, доставив группу шиитских паломников в город Наджаф, сообщает иракский телеканал al-Sumariya, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Авиасообщение будет осуществляться по маршруту Наджаф - Нью-Дели - Наджаф дважды в неделю по четвергам и понедельникам", - говорится в пресс-релизе Управления информации и связей с общественностью аэропорта.

Индийские авиаперевозчики отказались от полетов в Ирак в 1990 году в связи с введенными против Багдада международными санкциями, не возобновляя авиасообщение длительное время по соображениям безопасности. Первый после почти тридцатилетнего перерыва рейс приземлился в четверг в Наджафе, одном из главных мест паломничества мусульман-шиитов, в присутствии посла Индии в Ираке Прадипа Сингха Раджпурохита, передает телеканал.