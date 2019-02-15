Трамп ввел в США чрезвычайное положение

Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

В то время как американский лидер во дворе Белого дома объявлял журналистам о намерении подписать документ, Сандерс опубликовала в Twitter фото президента за столом в Овальном кабинете.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала Сандерс.

Вследствие объявления режима ЧП Трамп рассчитывает получить до восьми миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее президент потребовал от конгресса выделить 5,7 миллиарда долларов, а когда получил отказ, то не стал подписывать бюджет, в котором было заложено 1,4 миллиарда долларов на эти цели.

Решение Трампа вызвало приостановку работы правительственных учреждений на 34 дня.