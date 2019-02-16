Эрдоган жестко осудил решение Макрона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение французского коллеги учредить национальный день памяти т.н. "геноцида армян" 24 апреля и посоветовал ему лучше учить историю, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Он новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида", - заявил Эрдоган в эфире телеканала A Haber, впервые прокомментировав эту тему.

Макрон 6 февраля этого года принял решение учредить национальный день памяти т.н. "геноцида армян" 24 апреля. После этого официальный представитель Эрдогана сообщил, что Анкара "решительно осуждает" данный шаг, поскольку считает его "политической ложью, которая противоречит историческим фактам".