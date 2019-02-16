Трагедия в Китае, есть погибшие
16 февраля 2019 09:14 174
По меньшей мере семь человек погибли в городском округе Дунгуане провинции Гуандун на юге КНР в результате отравления газом на производстве. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на заводе по производству бумаги, когда девять рабочих спустились в канализационный коллектор. Двоих из них удалось спасти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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