Трагедия в Китае, есть погибшие

16 февраля 2019 09:14

По меньшей мере семь человек погибли в городском округе Дунгуане провинции Гуандун на юге КНР в результате отравления газом на производстве. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на заводе по производству бумаги, когда девять рабочих спустились в канализационный коллектор. Двоих из них удалось спасти.

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