Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась
Глава отдела моды Vogue Brazil Доната Мейреллес отпраздновала 50-й день рождения, устроив для друзей "рабовладельческую" вечеринку. На это обратила внимание пользовательница Twitter Partido do Suco de Laranja, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
К своей записи микроблогер прикрепила скриншоты фотографий из Instagram сотрудницы издания, а также других гостей мероприятия (в настоящий момент удалены), где они позируют на троне в окружении чернокожих женщин в костюме рабынь. Отмечается, что торжество проходило в штате Баия, где чернокожие жители составляют большинство населения.
Публикация Мейреллес вызвала гнев у пользователей соцсети, и они раскритиковали идею вечеринки, пишет The Guardian. Комментаторы заметили, что белые платья, в которых позируют чернокожие женщины, напоминают униформу домашних рабынь. Кроме того, они обратили внимание на сходство стула с декоративным троном для рабовладельцев.
На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции "кандомбле". Тем не менее, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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