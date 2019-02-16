Стрельба в США, есть жертвы - ВИДЕО
Пять человек погибли в результате стрельбы в Иллинойсе. Самого стрелка полиция ликвидировала.
Также известно о пятерых пострадавших. Это стражи порядка и один гражданский. Полиция окружила штаб-квартиру компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру, куда ворвался мужчина, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел в городе Аврора. Мотивы стрелявшего выясняет полиция, пишет газета "Чикаго трибюн" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Очевидцы сообщают, что злоумышленник стрелял из пистолета с лазерным прицелом.
Власти подтвердили, что стрелок - 45-летний мужчина Гари Мартин был убит в перестрелке с полицией. Он был сотрудником Henry Pratt Co, проработал там 20 лет и был уволен две недели назад.
"Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность офицерам, которые были ранены при исполнении служебных обязанностей, поскольку они отреагировали на самую серьезную опасность, с которой они могут столкнуться", - сказал Питер Кендалл.
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