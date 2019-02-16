В Китае обрушился жилой дом, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
10:12
Не менее 14 человек пострадали в результате обрушения в субботу жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая, еще несколько могут по-прежнему находиться под завалами. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, все спасенные госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени. На месте продолжают работать около 100 спасателей.
---------
09:45
Более 10 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени. На месте работают спасатели, к настоящему моменту им удалось вызволить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.
Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Стрельба в США, есть жертвы - ВИДЕО
Африканская страна осталась без света
Трагедия в Китае, есть погибшие
Эрдоган жестко осудил решение Макрона
Трамп ввел в США чрезвычайное положение
-
15 Фев. 11:11 6 947
-
15 Фев. 14:48 5 186
-
15 Фев. 12:10 3 506
-
15 Фев. 13:15 3 325
-
15 Фев. 20:05 3 164