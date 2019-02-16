В Китае обрушился жилой дом, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

16 февраля 2019 10:12

10:12

Не менее 14 человек пострадали в результате обрушения в субботу жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая, еще несколько могут по-прежнему находиться под завалами. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, все спасенные госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени. На месте продолжают работать около 100 спасателей.

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09:45

Более 10 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени. На месте работают спасатели, к настоящему моменту им удалось вызволить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.

Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

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