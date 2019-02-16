В Сети появилось видео побега 5-летней девочки из детсада - ВИДЕО
В Сети появилось видео побега пятилетней девочки из детского сада в подмосковной Рузе. Запись опубликовал telegram-канал "Следак шепнул".
Как стало известно ранее, малышку на площадке забыла воспитательница. Девочка заигралась с лопаткой возле миниатюрного домика. Когда все пошли в группу на обед, на малышку просто не обратили внимания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Оставшись в одиночестве, девочка испугалась и попыталась пойти домой. Она нашла в заборе детсада крупный зазор и пролезла в него. По некоторым данным, девочка очень много времени провела на холоде.
В настоящий момент СК РФ выясняет обстоятельства произошедшего. Исполняющий обязанности директора детского сада был уволен в связи с инцидентом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию обратилась местная жительница и заявила, что из детского сада пропала ее малолетняя дочь.
"Полицейскими установлено, что воспитательница дошкольного учреждения забыла 5-летную девочку на детской площадке после прогулки, в результате чего ребенок покинул территорию детсада и направился к своему дому, где впоследствии и был обнаружен. В отношении ребенка противоправных действий не совершено, девочка передана матери. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказано в сообщении.
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