США могут сократить число военных в Афганистане

16 февраля 2019 10:41

США могут сократить численность военных в Афганистане примерно на тысячу человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала американских сухопутных войск Джозефа Вотела, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, это решение связано с новой политикой повышения эффективности, которое проводит новое командование в лице генерала армии Скотта Миллера. Подчеркивается, что до этого момента сокращение военного присутствия США в Афганистане наоборот пытались замедлить или остановить.

В агентстве уточнили, что всего в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военных.

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