Очевидцы сняли на видео "три солнца" в небе - ВИДЕО
16 февраля 2019 12:13 179
Красивое оптическое явление - так называемые "три солнца" - сняли на видео в Ноябрьске. Эффект гало для северных регионов отнюдь не редкость. Однако каждый раз фото- и видеофиксация этого явления неизменно собирает восторженные отклики пользователей соцсетей, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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