Хабиб Нурмагомедов побоксировал с кенгуру - ВИДЕО
Действующий чемпион UFC, российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов побоксировал с кенгуру.
Как сообщает BAKU.WS, 13 февраля российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов находился в австралийском городе Сидней, где провел обширную пресс-конференцию, передает Day.Az.
В ходе беседы австралийские ведущие отметили, что его в Австралии также очень сильно любят, задавая чемпиону UFC различные вопросы. Ведущие также затронули тему борьбы Хабиба с медведем. Посмотрев короткое видео борьбы Хабиба с медвежонком, ведущие спросили у спортсмена о том, сможет ли он побоксировать с одним из национальных атрибутов Зеленого континента - кенгуру. Хабиб ответил, что для тренировки боксёрских навыков было бы полезно побоксировать с кенгуру. После этого на сцену вышел костюмированный кенгуру, с которым Хабиб провел небольшой спарринг.
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