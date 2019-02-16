Спасатели впервые вернулись в пещеру после спасения школьников

Отдел по связям с общественностью северной таиландской провинции Чиангмай опубликовал фотографии состояния пещеры Тхам Луанг, где 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пробыли в заточении больше двух недель в прошлом году. Как сообщила газета The Nation, снимки были сделаны 17 января, когда спецназ ВМС, представители национального парка, спасатели, а также британский спелеолог Вернон Ансворт побывали внутри подземелья. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот визит стал первым после инцидента, который несколько недель оставался главной темой многих зарубежных и местных изданий. Пещера была законсервирована в августе прошлого года после завершения спасательной миссии. На опубликованных снимках видно различное спасательное оборудование, которое оставалось внутри после международной операции по выводу на поверхность школьников и их тренера.

Спасатели смогли обследовать более 2 км пещеры, однако им не удалось пройти дальше из-за высокого уровня паводковых вод. Внутри пещеры они обнаружили электрооборудование, воздушные трубопроводы, рации, носилки, насосные машины и более трех тысяч кислородных баллонов. Большинство предметов находится в третьем зале пещеры, который использовался в качестве штаба спасательной миссии.

Сейчас посетители могут побывать лишь в окрестностях знаменитого подземелья. В предстоящий вторник территория будет закрыта, поскольку спецназ ВМС начнет вывозить находящийся внутри инвентарь. Как заявлял ранее руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, все оборудование, которое использовалось во время вызволения ребят, будет собрано и выставлено в интерактивном центре.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг были заблокированы 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где и укрывались от прибывавшей воды дети. С 8 по 10 июля спасателям удалось вывести из пещеры две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.