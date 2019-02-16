Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании

Сторонники албанской оппозиции пытаются прорваться в резиденцию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters.

По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями.

Как отмечает агентство, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.