Протестующие атаковали резиденцию премьера Албании
16 февраля 2019 15:52 126
Сторонники албанской оппозиции пытаются прорваться в резиденцию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters.
По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями.
Как отмечает агентство, правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!