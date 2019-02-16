В Индонезии самолет выкатился за пределы полосы

Самолет индонезийской авиакомпании Lion Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в субботу в аэропорту города Понтианак (административный центр провинции Западный Калимантан). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает новостной портал Detik.

По данным авиаперевозчика, на борту лайнера Boeing 737 находились 182 пассажира и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Во время инцидента, по поступающей информации, в районе аэропорта шел сильный дождь и отмечена низкая видимость. Самолет совершал полет по маршруту Джакарта - Понтианак.

Работа аэропорта была приостановлена, в настоящее время происходит эвакуация лайнера на стоянку.