США после ухода из Сирии сохранят мощное присутствие в регионе

США после ухода из Сирии сохранят серьезное присутствие в регионе, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Президент (США Дональд) Трамп объявил, что США начнут передавать борьбу нашим партнерам в регионе и отзывать наши войска (из Сирии - ред.). Это изменение тактики, но не изменение задачи. США сохранят мощное присутствие в регионе". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сказал Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство", причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР без уточнения конечных сроков такого вывода.