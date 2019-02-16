Вице-президент США назвал Иран главным спонсором терроризма в мире

Вице-президент США Майк Пенс назвал Иран главным спонсором терроризма в мире. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также предприняли решительные шаги по противодействию крупнейшей угрозе миру и безопасности на Ближнем Востоке - Исламской Республике Иран, которая является главным государством - спонсором терроризма в мире", - сказал Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене.

Он обвинил Иран в поставках ракет и подпитке конфликтов в Сирии и Йемене, планировании террористических атак в Европе, указав, что Иран открыто заявлял о готовности уничтожить Израиль.

Иран неоднократно отвергал подобные заявления американкой стороны, заявляя, что иностранное присутствие, в том числе американское, дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. В Тегеране также подчеркивали, что США поддерживают террористов в Ираке и Сирии.