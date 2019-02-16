У британки из-за болезни могут отнять дом

Женщина заболела пневмонией, когда была в отпуске в мексиканском Канкуне, но страховая компания согласилась возместить лишь 10% от затрат на лечение. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Всего же 50-летняя британка потратила 200 тысяч фунтов стерлингов на лечение - это почти 17 миллионов рублей.

Отказ погасить счет полностью страховая компания объяснила тем, что женщина не поставила в известность о том, что принимает лекарства от биполярного расстройства.

Теперь, чтобы оплатить долг за лечение, британке придется продавать дом. Впрочем, возможно, ей и не грозит оказаться на улице - в Интернете начали сбор денег, чтобы помочь женщине, пишет Mail.Ru.