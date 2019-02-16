Основатель Baring Vostok арестован

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Ранее сообщалось, что основатель Baring Vostok высказался по делу о мошенничестве.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" при помощи мошеннической схемы.

По версии следствия, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный", что привело к фактическому хищению этих средств.