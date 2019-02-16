Жена и дети Мауро Икарди подверглись нападению в Милане

Ванда Нара, супруга футболиста сборной Аргентины и итальянского "Интера" Мауро Икарди, которая одновременно является агентом игрока, подверглась нападению в Милане. Неустановленные лица, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, бросили камень в автомобиль женщины, в котором были и дети Икарди.

Сам футболист ранее подвергся обструкции фанатов "нерадзурри" за то, что не продлил свой контракт с "Интернационале". Как сообщает Football Italia, инициатором разрыва стала как раз Ванда, которая также ранее неоднократно выступала с заявлениями, которые не нравились руководителям "Интера".

Буквально на днях инсайдеры сообщили, что "Интер" готов продать аргентинца. Его стоимость может равняться 80-90 млн евро. 13 февраля нападающий, который забил в этом году на команду 15 голов, был лишен капитанской повязки, которая перешла к вратарю Самиру Хандановичу.