Грузия и Северная Македония установили дипломатические отношения

Грузия и Республика Северная Македония установили дипломатические отношения. В субботу в Мюнхене был подписан акт "Об установлении дипломатических и консульских отношений" между странами. Свою подпись под документом поставили министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Северной Македонии Никола Димитров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на церемонии, министр Залкалиани поприветствовал "этот исторический шаг двух государств" и выразил надежду, что "совместные усилия Тбилиси и Скопье позволят развить двусторонние отношения и достичь взаимно полезных результатов".

"Поздравляем Республику Северная Македония с подписанием протокола о вступлении в НАТО, что еще раз подтверждает политику "открытых дверей" альянса и тот факт, что двери этой организации открыты для стран, разделяющих ценности и стандарты НАТО", - заявил Залкалиани.

Глава МИД Грузии выразил надежду, что "установление дипломатических отношений между Грузией и Северной Македонией даст новый импульс динамике отношений между двумя странами".

Министр иностранных дел Грузии в составе делегации страны во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе принимает участие в 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.