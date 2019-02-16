В Париже полицейские применили слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

Полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивных протестующих в ходе акции "желтых жилетов" в Париже. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Днем в субботу во французской столице и других городах проходит четырнадцатая акция "желтых жилетов".

Парижская процессия двинулась от Триумфальной арки, перешла на другой берег главной парижской водной артерии - Сены, прошла мимо Дома инвалидов, затем вернулась на правый берег, к Лувру, и снова перешла на левый. В настоящее время колонна идет по V округу французской столицы, где находятся Пантеон и Сорбонна. Над шествием поднимаются клубы дыма от файеров и дымовых шашек, толпа скандирует лозунги против политики французских властей.

Уже на левом берегу реки в ответ на агрессивные выпады со стороны протестующих, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В прошлую субботу, 9 февраля, состоялась тринадцатая по счету протестная акция "желтых жилетов".

В среду был опубликован опрос независимой консалтинговой компании Elabe, согласно которому большинство французов, 56%, выступают за то, чтобы акции "желтых жилетов" прекратились.