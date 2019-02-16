Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что Канада вернет на родину с Гаити 113 соотечественников в связи с народными волнениями, которые проходят по всему островному государству. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти Канады призвали граждан страны не ездить на Гаити из-за беспорядков.

"(Авиакомпания - ред.) Air Transat мне подтвердила, что 113 пассажиров на Гаити вернутся на родину рейсом завтра (в субботу - ред.) утром", - написал премьер в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в местном отеле. Толпа протестующих перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.

Госдепартамент США рекомендовал соотечественникам не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений. Также была объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала.

Полиция сдерживает толпу во время протеста на Гаити

Протесты на Гаити идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.