В Китае рухнуло здание промзоны, спасатели ищут пострадавших
16 февраля 2019 18:40 136
По меньшей мере 10 человек оказались под завалами рухнувшего в субботу здания в восточной китайской провинции Фуцзянь, к настоящему времени семерых удалось спасти, поисковые работы продолжаются, сообщили местные власти.
Инцидент произошел в промышленной зоне района Цаншань города Фучжоу около 5.50 по местному времени.
Семь человек удалось спасти, все они уже направлены в медицинские учреждения. По меньшей мере три человека остаются под завалами.
Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!