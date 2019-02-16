В Китае рухнуло здание промзоны, спасатели ищут пострадавших

По меньшей мере 10 человек оказались под завалами рухнувшего в субботу здания в восточной китайской провинции Фуцзянь, к настоящему времени семерых удалось спасти, поисковые работы продолжаются, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в промышленной зоне района Цаншань города Фучжоу около 5.50 по местному времени.

Семь человек удалось спасти, все они уже направлены в медицинские учреждения. По меньшей мере три человека остаются под завалами.

Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование.