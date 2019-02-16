МИД Ирана назвал призывы Пенса к Европе абсурдными

Заявления вице-президента США Майк Пенса, призвавшего Европу выйти из иранской ядерной сделки, являются "абсурдными и пропагандистскими". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми на сайте ведомства.

Ранее Пенс заявил, что Европа вслед за США должна выйти из иранской ядерной сделки. Назвав Иран главной угрозой безопасности и миру на Ближнем Востоке, Пенс призвал европейские страны присоединиться к США в экономическом и политическом давлении на Тегеран.

Иран отмечает 40-ю годовщину Исламской революции. Что российский читатель знает об этой стране? Кое-что про ось зла, про противостояние с США и Израилем, про легендарного имама Хомейни и про союзнические отношения России и Ирана в Сирии. Так ли дьявольски ужасен Иран, каким его рисуют западные СМИ, и что за дружба связывает Москву и Тегеран?

"Следует понимать, что этими обвинениями и ложными пустыми словами не удастся решить саму проблему и корень кризиса. Будьте терпеливы, прочитайте и узнайте, что история полна фактов, которые невозможно просто стереть или изменить", - заявил Касеми, отвечая на слова Пенса.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Между тем Евросоюз и Россия выступают за сохранение ядерной сделки.