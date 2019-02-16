Из-за протестов в Албании пострадали двое полицейских и шесть демонстрантов

Два сотрудника полиции и шесть участников массовых протестов пострадали в субботу в ходе столкновений у здания правительства Албании в Тиране. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал издания Albanian Daily News.

Протесты против политики правящей Социалистической партии (СП) премьера Эди Рамы вылились в субботу в столкновения между демонстрантами и усиленными отрядами полиции. При попытке прорваться в здание правительства в Тиране протестующие забросали полицейских камнями и "коктейлями Молотова", полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сотрудникам МВД удалось отбросить толпу от дверей здания кабмина, однако они успели разбить несколько окон в офисе премьера и сломать скульптуру "Гриб", подаренную Раме известным шведским художником Карстеном Хёллером.

"Шестеро участников были травмированы в ходе столкновения, еще сотни испытывают проблемы с дыханием и раздражением глаз из-за применения слезоточивого газа. Две машины скорой помощи въехали в толпу и забрали двоих потерявших сознание демонстрантов. Двое полицейских с травмами от ударов были также доставлены в центр скорой помощи", - информирует издание.

Президент Албании Илир Мета днем призвал протестующих и полицию проявить сдержанность, глава МВД Сандер Лешай призвал лидеров оппозиции "дистанцироваться от насильственных акций и их участников". Оппозиция обвинила полицейских в провоцировании демонстрантов.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзим Баша в очередной раз обвинил премьера в коррупции и экономических трудностях и призвал всех граждан страны к участию в протестах в субботу. Депутат Демпартии Эди Палёка облил в четверг Раму чернилами в парламенте, после чего тот на день протестов отправился в город Влёра из столицы. К охране порядка в субботу в Тиране привлечены свыше 2 тысяч полицейских.

Накануне МВД страны заявило, что среди участников демонстрации ожидаются активисты с криминальным прошлым, оппозиционная Демпартия ответила, что "единственным связанным с криминалом лицом является премьер Рама" и потребовала его отставки.