Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Сестра экс-министра иностранных дел Британии Бориса ДжонсонаРейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эфире ведущая рассказала о преподавательнице Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая обнажилась в эфире, чтобы привлечь внимание к вопросу Brexit.

Рейчел Джонсон отметила, что при обсуждении Brexit сложно сделать так, чтобы твой голос был услышан.

Она последовала примеру преподавательницы и обнажилась в прямом эфире.