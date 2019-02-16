В Австралии ввели собачьи патрули для борьбы с чайками

16 февраля 2019 19:17

Специальные патрули ввели в Сиднее. Собаки охотятся на наглых чаек. Чайки агрессивные и мешают клиентам прибрежных ресторанов и кафе у Сиднейской оперы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Обнаглели на столько, что садились прямо на столы, пытаясь украсть еду. Менеджеры заведений и некоторые посетители постоянно жаловались даже на мгновение нельзя оставить тарелки. Заказанные блюда после незваных визитов, разумеется, приходилось менять.

Собачий патруль оказался эффективным средством отпугивания чаек, и теперь будет работать постоянно.

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