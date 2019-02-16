Чемпион мира в составе сборной Германии тайно женился на модели из Казахстана - ФОТО

Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле в декабре 2018 года тайно женился на модели Анне Шариповой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На церемонии, которая прошла в родном городе футболиста Людвигсхафене, присутствовали только близкие друзья и родственники, сообщает британский таблоид The Sun. Перед этим пара встречалась около двух лет. Андрей Шюррле - чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Шарипова родилась в Казахстане и познакомилась с чемпионом мира в составе сборной Германии благодаря своей работе моделью. Помимо модельного бизнеса, 30-летняя Анна также имеет диплом архитектора и ведет кулинарное шоу.

В настоящее время пара ждет первенца - Анна сообщила, что находится на седьмом месяце беременности.

Последние недели в аккаунте Анны появлялись фото с кольцом на левой руке, но так как в Германии обручальное кольцо принято носить на правом безымянно пальце, этому факту не придали особого значения. Лишь в 2019 году агенты футболиста косвенно подтвердили немецким таблоидам, что пара узаконила свои отношения.