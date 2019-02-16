В Петербурге в здании университета обрушились перекрытия

16 февраля 2019 19:30

Перекрытия обрушились с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На улице Ломоносова в доме №9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.

"Предварительная причина - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

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