Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд

16 февраля 2019 20:28

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Член королевской семьи может заплатить за "красных дьяволов" £3,8 млрд. Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона. В случае успеха, нынешние владельцы "Манчестер Юнайтед", американские бизнесмены Глейзеры, получат £2,2 млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.

Отмечается, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб. Однако сейчас не исключено, что они могут соблазниться предложением Салмана.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az