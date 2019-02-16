Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Член королевской семьи может заплатить за "красных дьяволов" £3,8 млрд. Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона. В случае успеха, нынешние владельцы "Манчестер Юнайтед", американские бизнесмены Глейзеры, получат £2,2 млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.

Отмечается, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб. Однако сейчас не исключено, что они могут соблазниться предложением Салмана.