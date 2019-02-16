Протестующие атаковали канцелярию премьера Албании

Сторонники албанской оппозиции пытались прорваться в канцелярию премьер-министра республики Эди Рамы, требуя его отставки. Об этом в субботу сообщил телеканал Ora News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, манифестанты смогли прорваться за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями. Они также подожгли строительные леса вдоль фасада постройки.

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы не дать протестующим проникнуть в здание правительства.

"Полиция реализует устрашающий сценарий Эди Рамы, чтобы спровоцировать демонстрантов", - заявил лидер оппозиционеров Люльзим Баша.

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