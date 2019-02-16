На протесты во Франции вышли более 10 тыс. "желтых жилетов"

Количество участников манифестаций движения "желтых жилетов" во Франции к середине дня составляло 10,2 тыс. человек, из них 3 тыс. человек вышли на улицы Парижа. Об этом сообщает в субботу телеканал BFM со ссылкой на данные МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отмечают, что эти данные актуальны на 14:00 по местному времени. В прошлую субботу в это же время правоохранители насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 12,1 тыс. манифестантов.

Сейчас большая группа "желтых жилетов" остановилась на площади перед Домом инвалидов, где агрессивные участники протеста начали забрасывать бутылками и камнями стражей порядка, сопровождая свои действия антиполицейскими лозунгами.

Правоохранители в ответ применили гранаты со слезоточивым газом, и, хотя ветер дул в сторону полицейского кордона, манифестантов смогли на время оттеснить от набережной за счет большого количества гранат. Позже "жилеты" продолжили движение по набережной Орсе.

Между тем, согласно наблюдениям корреспондента ТАСС, пока манифестанты шли по улицам города, возникали эпизоды, когда погромщиков останавливали сами же участники процессии. Так, неподалеку от Пантеона, когда один молодой человек с закрытым шарфом лицом отделился от основной массы протестующих и попытался разбить витрину близлежащего ресторана сети McDonald's, к нему подбежали несколько других "желтых жилетов" и довольно грубо оттащили его в сторону. В целом, по сравнению с прошлой субботой, в ходе марша ущерб городу был нанесен значительно меньший.

В других городах люди также принимают участие в субботних митингах. Однако, если в Бордо и Лилле демонстрации до сих пор проходят в мирном ключе, в Марселе и Тулузе стражам порядка пришлось прибегнуть к газовым гранатам.